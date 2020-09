Ministers, ondernemers en academici: gegevens van honderden prominente Belgen in gelekte Chinese databank

De lijst is opgesteld door het Chinese technologiebedrijf Zenhua, dat op zijn website zegt samen te werken met onder andere het Chinese leger en de Chinese inlichtingendiensten. “We hebben dat onderzocht en hebben er alle vertrouwen in dat dat klopt”, zegt Christopher Balding aan VRT NWS. Hij is professor aan de Fulbright Universiteit in Vietnam, en kreeg de database in handen via een werknemer van Zenhua.