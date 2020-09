Moeder verdwenen Kevin Vanneste uit Kuurne: “Ik verhuis naar Corsica om te kunnen zoeken”

Velghe moest toevallig een grote beslissing nemen. “Het huis dat ik huur in Watou wordt verkocht. Het eiland zit in mijn hart en hier in België kan ik eigenlijk niets doen. Ik heb altijd de neiging gehad om te gaan zoeken in Corsica. Ik hakte nu de knoop door. Samen met lokale inwoners en de Cel Vermiste Personen ga ik daar zoektochten opzetten. Ik maak het mezelf niet lastiger daardoor. Ik wil dicht bij hem zijn. Hij houdt van de natuur en koos daarom voor zo'n tocht. Als hij overleden is, weet ik dat hij nu midden in de natuur is. Dat helpt een beetje.”