Muurschilderingen uit Tweede Wereldoorlog ontdekt in school in Meerhout

De muurschilderingen zijn aangebracht door een geallieerde Britse soldaat, vertelt Bram Dierckx. “Ze kwamen tevoorschijn toen het prikbord en het schoolbord in de klas werden verwijderd omdat de school wordt verbouwd. De schilderingen zaten al jaren verstopt en niemand was er zich nog bewust van. Een tijdje geleden is er wel een foto opgedoken van de klas na het einde van de Tweede Wereldoorlog met de intacte muurschilderingen. Jammer genoeg is de volledige muurschildering niet meer zichtbaar omdat het in de loop der jaren meerdere keren overschilderd werd.”