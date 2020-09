Nachtleven lijdt sterk onder corona: "Dringend financiële steun nodig om meer faillissementen te voorkomen"

Het is niet duidelijk hoe lang de clubs een sluiting nog zullen volhouden. "Dit kost ons iedere week geld", verklaart Van der Borght. "De steunmaatregelen zijn dan zeker niet voldoende. We worden aangewezen op onze eigen buffers, maar die zijn niet oneindig. Totdat we perspectief krijgen, is er dringend meer financiële hulp nodig."