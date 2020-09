Biostatisticus Niel Hens over coronacijfers: "Verbijsterend dat we na zo veel maanden zo weinig info krijgen"

De coronacijfers in België blijven stijgen: in de week van 6 tot 12 septmeber hebben gemiddeld 779 mensen positief getest per dag. Dat is een stijging met de helft tegenover de week daarvoor.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft relatief laag, maar stijgt wel snel. De voorbije week werden elke dag gemiddeld 33 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, de week ervoor waren dat er maar 21 per dag. Het aantal overlijdens blijft laag: elke dag sterven er zo'n 3 mensen in België die besmet waren met het coronavirus.