Nieuwsgierige wolvenwelp speelt met verborgen camera op nieuwe beelden, intussen zijn ze wel nog maar met drie

De beelden tonen dus wel nog maar drie welpen. Wat er met het vierde welpje is gebeurd, is onduidelijk. Het is al enkele weken niet meer gezien, zo meldt het INBO. Mogelijk is het overleden. Dat zou niet ongewoon zijn, want heel wat welpen sterven op jonge leeftijd, maar het is ook niet uitgesloten dat het nog opnieuw opduikt voor de camera.