Nog meer West-Vlaamse jongeren besmet geraakt in het Portugese Albufeira

Zo’n 10 tot 15 jongeren uit Waregem zijn besmet met het coronavirus na een vakantie in Albufeira in Portugal. Gisteren waren er al jongeren uit Tielt die besmet terugkeerden van de populaire badplaats in de Algarve. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) vermoedt dat ze besmet zijn geraakt door te feesten.