"Longen doen pijn en ik ben verward": ook coronapatiënten die nooit in ziekenhuis lagen, kunnen nog maanden last hebben

Patty Van Deuren is 48 en werd in maart ernstig ziek na een coronabesmetting. Toch werd ze nooit opgenomen in het ziekenhuis. "Ik kampte wekenlang met ademnood, ik had het gevoel dat mijn longen gingen scheuren", vertelt ze. "Maar blijkbaar was mijn saturatiewaarde, de hoeveelheid zuurstof in het bloed, nog aanvaardbaar en kon ik dus niet naar het ziekenhuis."