De vijf belangrijkste parketmagistraten van het land verdedigen aanpak Justitie in zaak-Chovanec: "Geen doofpot"

Tijdens een uitzonderlijke passage in de Kamercommissie Justitie kwamen de vijf procureurs-generaal van ons land benadrukken dat er absoluut geen sprake is van een doofpotoperatie. "Alle richtlijnen werden gevolgd, de camerabeelden werden gevrijwaard, een onderzoeksrechter leidt het onderzoek en de dienst Enquêtes van het Vast Comité P voert de onderzoeksdaden uit", aldus procureur-generaal Johan Delmulle, de voorzitter van het college van procureurs-generaal. "Het dossier is dus niet begraven in Charleroi, in weerwil van wat her en der wordt geponeerd."