Rampzalig jaar voor natuur Brazilië: aantal brandhaarden in Amazone stijgt nog, noodtoestand in Pantanal

2020 dreigt -opnieuw- een rampjaar te worden voor de natuur in Brazilië. Het aantal bosbranden in het Braziliaanse Amazonewoud ligt er nu al veel hoger dan op hetzelfde moment vorig jaar, toen er wereldwijd veel aandacht voor was. Deze maand is opnieuw een bijzonder hoog aantal brandhaarden gesignaleerd in het Amazonegebied en de Pantanal, het aangrenzende draslandgebied. In de Pantanal is de noodtoestand uitgeroepen.