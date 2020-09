Snelle stijging besmettingen in Boom: "Eén van de besmettingshaarden is waarschijnlijk de buslijn op de A12", zegt burgemeester

Wie besmet is, zal streng opgevolgd worden. "We weten wie die mensen zijn en zij zullen door een medewerker van het Agentschap Zorg en Gezondheid minstens twee keer per dag opgebeld worden", zegt burgemeester Baert. "Zo controleren we of de mensen effectief thuis in quarantaine zitten. Als ze niet opnemen, komt de medewerker op bezoek, en als de besmette mensen de regels blijven overtreden, zal de politie langskomen en een boete geven."