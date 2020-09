Partij van Spaanse ex-premier Rajoy weer in nauwe schoentjes: geheime politiemacht moest corruptiebewijzen vernietigen

Een man dus die ontzettend veel wist over de corruptie binnen de partij en de betrokkenheid van hooggeplaatste partijleden. Informatie waarover de top van de partij kennelijk vond dat die niet naar buiten mocht komen, want, zo blijkt uit gerechtelijke documenten, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken werd in de eerste helft van de jaren 2010 een geheime politiemacht opgezet om Bárcenas te bespioneren en erachter te komen waar hij al die compromitterende informatie bewaarde. Om ze uiteindelijk te kunnen ontvreemden en vernietigen.



Bárcenas had op dat moment alle banden met de partij al verbroken en werd dus als een belangrijke bedreiging voor de partij beschouwd. Die geheime politiemacht - bestaande uit gepensioneerde agenten - zou bovendien betaald zijn met overheidsgeld uit het budget van Binnenlandse Zaken of althans die belofte hebben gekregen. Zo zou de toenmalige chauffeur van Bárcenas, een van de mannen die hem moest bespioneren, 2.000 euro per maand beloofd zijn en de mogelijkheid om terug te keren naar de politie.

"Operatie Kitchen", genoemd naar een informant die "de kok" wordt genoemd, legt bloot dat de Partido Popular niet alleen verrot was door corruptie, maar ook dat de partij de macht misbruikte om die corruptie te verdoezelen. De Spaanse justitie spitte de zaak uit na de arrestatie van een politiecommissaris in 2017. De voormalige nummer twee van het ministerie van Binnenlandse Zaken legde al bekentenissen af en is van plan de rechter "alles te vertellen wat ik weet".