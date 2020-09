Twee leerkrachten uit Gooik lanceren online lifestylemagazine: "Accent ligt op jezelf gelukkig houden voor de klas"

”Het is een blog die zich voor een groot stuk richt op zelfzorg. Daar leggen we het accent op: jezelf als leerkracht gelukkig houden voor de klas”, zegt lerares Saartje. “Maar wij bieden ook kant-en-klaar materiaal aan om te gebruiken met de school." Op de website zijn verschillende artikels te vinden met uiteenlopende onderwerpen zoals apps, uitstapjes, boeken of opiniestukken. Er staat telkens aangeduid hoe lang je erover zal doen om een artikel te lezen en onderaan kan je zelf een reactie achterlaten. "We richten ons vooral op herkenbaarheid en inspiratie. Zo geven we tips over leerkracht zijn tijdens de coronacrisis met een mondmasker op. We schrijven vaak met een kwinkslag, met een knipoog. Het hoeft niet altijd binnen die krijtlijnen te vallen. Maar dat merk je ook al wel aan de naam van de website”, lacht juf Saartje.

Meer info vind je op de website van Studio TOPlesS.