Tot zes jaar cel voor aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu

De rechter noemde de feiten "ronduit verwerpelijk" en zei dat de mannen, die tussen de 19 en 27 zijn, een "volstrekt gebrek aan normbesef" hebben en een "erg criminele ingesteldheid." Volgens de rechter hadden de aanslagen veel erger kunnen uitdraaien. "Dit zorgt voor een angstgevoel in de samenleving", klonk het.

Zelf hadden de verdachten een paar aanslagen toegegeven, maar ze zeiden dat ze op eigen houtje handelden, en dat het om een conflict tussen twee families ging dat niks met drugs te maken had. Volgens de rechtbank was dat volstrekt ongeloofwaardig: "Door de vele feiten en de bredere context bestaat het vermoeden dat de verdachten actief waren in het drugs- en wapenhandelmilieu."

Het proces ging nu alleen over de aanslagen die de vijf verdachten zelf hadden uitgevoerd. Over de feiten waar ze slachtoffer van werden, komt later nog een proces.