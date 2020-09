Al zeker drie universiteiten starten academiejaar in code oranje

De interne planning van de UHasselt was al langer gericht op een start van het academiejaar in code oranje. "Wij vragen ons al weken af of het verantwoord is om te starten in code geel. We maken ons zorgen over de evolutie van de curve", vertelt Luc De Schepper, rector van de UHasselt.

De bezorgdheid om het secundair onderwijs speelt minder mee door de minder stedelijke context.

De Schepper vertelt ook nog dat code oranje minstens enkele weken zal blijven. "We gaan ervan uit dat dit voor onbepaalde duur is. Voor het eerste semester."