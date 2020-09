Vanaf januari geen zwaar vrachtverkeer meer in Aalst tijdens spitsuur én vakanties

Op de gemeenteraad van Aalst is er een beslissing genomen over de tonnagebeperking in de stad. Toen er vorig jaar in december een jongetje om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen beloofde de stad om zwaar vrachtverkeer te weren tijdens de schooluren. De plannen werden meermaals uitgesteld, maar 4 januari zou het zo ver zijn: dan gaat het verbod definitief in.