Knoesten van diamanten of werken van Picasso gingen bij Sotheby's in New York al vaker onder de hamer. Maar spullen uit de wereld van de hiphopmuziek, dat was nog nooit gebeurd. Tot afgelopen nacht, er is in totaal zowat twee miljoen euro geboden op 120 voorwerpen die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de hiphop.