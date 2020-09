Aantal studenten VIVES stijgt: "Studenten kiezen voor zekere opleidingen door corona"

Volgens algemeen directeur Joris Hinderyckx speelt corona een rol in de keuze van de studenten: "Studenten denken altijd in het heden, biotechnologie is een primaire sector. Het heeft een verwantschap met gezondheidszorg, maar het heeft ook met voedingsmiddelen te maken, met tuinbouw, met landbouw, met dierenzorg. Anderzijds is er de opleiding sociaal-agogisch werk: het zijn ook moeilijke tijden voor jonge mensen. Er is veel minder sociaal contact, psychisch is het moeilijk, dat heeft nieuwe studenten blijkbaar geïnspireerd om voor de opleidingen sociaal werk, orthopedagogie enzoverder te kiezen. "