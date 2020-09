Volledige jeugdwerking van voetbalclub Bocholt stilgelegd door corona

In een club is alles verweven met elkaar en moet je ingrijpen voor het virus nog meer de kans krijgt om zich te verspreiden, denkt Van Hoef. "Een besmette trainer is keeperstrainer en die keepers zijn verweven in alle ploegen. Veel ouders van de U13 (waar er ook een besmetting is - red) zijn ook trainer in andere teams. Dan moet je de verspreiding tegengaan."

Het sluiten van de club heeft ook financiële gevolgen, want dan zijn er een tijdje geen inkomsten. "Maar de gezondheid primeert, we moeten dit doen, dit is logisch en juist."