Voormalig olympisch judoka schrijft boek voor jonge leiders

"De zachte weg" van Simons was er eentje van het podium naar een plekje in de schaduw. “Als ondersteunende leider laat je die podiumplaats aan een ander. Zij moeten excelleren”, legt ze uit. “Eerlijk? Ik had nooit gedacht dat een positie achter de schermen - naast dat felbegeerde podium - me zo’n voldoening zou schenken. Maar ik vind het heerlijk om mensen vooruit te laten gaan. Als leider, maar evenzeer als moeder voor Ruben. Ik wil mensen ondersteunen in het najagen van hun dromen en in hun strijd voor een podiumplek. Al verliest een vos zijn streken nooit helemaal. Als ik na mijn uren ga lopen of fietsen, wil ik nog steeds de eerste zijn...”