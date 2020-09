Jan Decleir vertelt verhaal van Franse seriemoordenaar: wie was Landru, die zeker 11 mensen deed verdwijnen in z'n oven?

Henri-Désiré Landru lokt hen naar huizen die hij voor de gelegenheid huurt, eerst in Vernouillet en later in Gambais, even buiten Parijs. Het is die laatste woning die hem de bijnaam "Blauwbaard van Gambais" zal opleveren. Landru volgt een vast stramien: hij koopt 2 treintickets, een enkele rit voor mevrouw en een retourticket voor zichzelf. Wat er zich vervolgens in de huizen afspeelt is nog altijd onzeker. Vermoedelijk hakt hij z'n slachtoffers eerst in stukken, waarna hij de lichaamsdelen verbrandt in de keukenoven.