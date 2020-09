Duitse winkel toont ware prijzen als experiment: "Vlees 188 procent duurder als we alle kosten zouden meerekenen"

Twee prijskaartjes

Klanten van de Duitse supermarktketen Penny zien sinds kort twee prijskaartjes in de winkel. Naast de gewone prijs van kaas of vlees afficheren ze nu ook de échte prijs. Ze moeten die duurdere prijs niet betalen, maar ze worden wel gewezen op wat die producten zouden moeten kosten als alle milieu- en klimaatkosten meegerekend worden.

"De supermarkt doet dat om er een echt probleem is in de voedingsindustrie", zegt Pierre-Alexandre Billiet van retailorganisatie Gondola. "Voedingsproducten zijn vaak duurder dan de kostprijs die de consument in de supermarkt betaald." Met andere woorden: voeding is te goedkoop. "Dat is natuurlijk dubbel want consumenten hebben nu al het gevoel dat alles duurder wordt, maar toch is de reële productiekost vaak een pak hoger dan wat we nu betalen."

Gigantisch prijsverschil

Volgens Gondola is het prijsverschil niet te onderschatten. "Ons vlees zou 188% duurder worden als we alle kosten zouden meerekenen. Dat klinkt als muziek in de oren van vegetariërs maar vergis je niet. Ook sla en aardappel zouden 20-30% duurder moeten zijn. We importeren goedkope appels uit het buitenland terwijl we voldoende appels zelf produceren, maar die zijn nu éénmaal duurder en de consument is niet altijd bereid dat te betalen."

De reële prijzen zouden dus een pak hoger liggen. Maar hoe komt het dat we dan zo'n foute prijs betalen in de supermarkt? "Dat heeft met twee zaken te maken. Enerzijds importeren we goedkope producten uit verre landen waardoor we gewend zijn aan een goedkopere prijs. Anderzijds heeft de industrialisatie ervoor gezorgd dat we op enorm grote schaal produceren en daardoor lage prijzen hebben."

Zullen we in de toekomst die hogere prijs ook betalen? "Met dit soort campagnes worden we wel aangespoord om onze voedselketen in vraag te stellen. De consument wil een kwalitatief product en we zien dat hij steeds meer bereid is om daar ook voor te betalen."