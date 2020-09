Alle hens aan dek voor brandend restafval bij Renewi in Turnhout

Bij afvalverwerker Renewi in Turnhout, in de industriezone aan de Veedijk, is woensdagavond een berg restafval in brand gevlogen in een half open loods. Het was een hevige brand en er zijn uiteindelijk zo'n 30 brandweermensen ingezet om de brand te blussen.

"Ik moet zeggen dat we brand relatief snel onder controle hadden, dankzij die massale inzet", zegt Bjorn Peeters van de brandweer. "We zijn hier met drie autopompen, twee tankwagens en een ladderwagen ter plaatse. We hebben massaal en met veel water ingezet."

Voor de omwonenden bleef de hinder beperkt: "Rook is altijd giftig en schadelijk, dus je moet ervoor oppassen, maar nu is de rook gelukkig afgedreven naar minder bewoonde gebieden." Er vielen geen gewonden en op het eerste gezicht was er ook weinig schade aan de gebouwen.