Apache moet artikel offline halen na klacht projectontwikkelaar: "Censuur die we moeten bestrijden"

Van der Paal meent dat hij niet beschouwd mag worden als publiek figuur en dat hij dus beroep mag doen op zijn privacy als burger. Media mogen dan niet zomaar over hem berichten, wat Apache in het artikel wel deed. De VVJ vindt dit bijzonder vreemd. "Van der Paal is een toplobbyist die heel actief is in de Antwerpse vastgoedsector", aldus Deltour. "Als zo iemand niet als publiek figuur beschouwd kan worden, dan blijven er nog weinig publieke figuren over."