Apple stuurt "blootstellingsmelding" voor de corona-app: "Maar die is vooral bedoeld voor Amerika"

Verschillende iPhone-gebruikers krijgen dezer dagen de melding dat ze mogelijk in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. De melding zit in een nieuwe update van iOS, het besturingssysteem van de iPhone. "Het gaat om een ingebouwde app die voorlopig alleen gebruikt zal worden in de VS", zegt professor Bart Preneel (KU Leuven). Hij leidt de uitrol van de officiële Belgische corona-app. Dat gebeurt vanaf morgen bij een beperkt testpubliek van 10.000 personen.