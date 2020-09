Batibouw vindt plaats in februari maar Viessmann en Velux sturen hun kat

Toch werden er voldoende standhouders gevonden om de beurs te organiseren. Batibouw opent z'n deuren op 21 februari. Het aantal bezoekers zal beperkt worden, en je zal vooraf online moeten reserveren. “Om toch een groot aantal mensen te kunnen ontvangen hebben we beslist om met twee tijdsloten per dag te werken; een tijdslot van 10 u ’s morgens tot 14u30 en dan een tweede tijdslot van 15u tot 19u”, legt Francois uit. “Dat kan er voor zorgen dat we tot zo’n 200.000 bezoekers kunnen gaan, wat eigenlijk meer is dat het eindcijfer van vorig jaar.”