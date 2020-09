Belgische wetenschappers ontdekken hoe planetaire nevels hun betoverende vormen krijgen

Planetaire nevels komen in het heelal voor in de meest uiteenlopende vormen. Ze zijn altijd symmetrisch maar bijna nooit rond. Die veelheid aan vormen is iets wat wetenschappers allang verbaast. Hoe kan een ster als de zon, die zo rond is als een biljartbal, verdwijnen in een nevel die eruit ziet als een kegel, een vlinder of een spiraal?