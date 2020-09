Premier Johnson wil eind oktober 500.000 testen per dag, maar geeft ruiterlijk toe: "Nu niet genoeg testcapaciteit"

De meeste Britse kranten focussen op de gevolgen voor de scholen. Als het probleem met de testcapaciteit niet snel van de baan is, dreigen ze maar de helft van de tijd les te kunnen geven. Twee weken wel en twee weken niet. Door de lage testcapaciteit zitten zo'n 25.000 leerkrachten thuis, in afwachting van een test. Volgens The Guardian zit in sommige scholen zelfs 1 op de 5 leerkrachten thuis.

De Brits onderwijsvakbonden hebben intussen een brief gestuurd naar de premier, om hem persoonlijk te vragen om nu meteen actie te ondernemen. "Hoe kon dit niet voorzien zijn", is de teneur van de brief.