Boze kunstleraar, u heeft gelijk

Ik heb alle begrip voor de frustratie die u in uw open brief beschrijft. We hebben de oorspronkelijke ambitie om een apart vak artistieke vorming of esthetica te voorzien in de modellessentabel voor de algemene vorming van onze leerlingen, niet kunnen waarmaken.

Daarom blijft de situatie zoals ze vandaag is: artistieke vorming maakt deel uit van het complementaire gedeelte van de lessentabel, dus de school beslist zelf of ze het aanbiedt, waardoor het in competitie treedt met andere complementaire vakken als Duits en Toegepaste bedrijfswetenschappen. Maar zoals gezegd: dat is op vandaag ook al zo.

De opname van de eindtermen in een vak Maatschappelijke, economische en artistieke vorming (MEAV) garandeert wel dat, in tegenstelling tot de situatie vandaag, élke leerling in het katholiek onderwijs een gegarandeerde basisvorming cultuur krijgt en dat de school de leerplandoelen door het aanbieden van dat vak ook kan halen. Maar ik begrijp zeer goed uw vrees, dat precies daarom, sommige van onze scholen niet meer zullen kiezen voor het complementaire vak.