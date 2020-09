Striptekenaar Charel Cambré wint de Bronzen Adhemar

De Bronzen Adhemar wordt uitgereikt door Stripgids, het oudste striptijdschrift van Vlaanderen. De jury looft Cambré als een grafische alleskunner en iemand die met zijn tekenstijl een breed publiek aanspreekt.

"Met Charel Cambré bekroont de jury een veelzijdig auteur die als een echte voortrekker van de stripsector in Vlaanderen mag beschouwd worden", staat in het juryrapport. "Een stripmaker die mensen in de breedte aanspreekt en met Amoras een strip heeft gecreëerd die zijn plaats heeft in de stripgeschiedenis. Vraag hem het meest waanzinnige dat in je hoofd opkomt om te tekenen en hij tekent het, schijnbaar moeiteloos."