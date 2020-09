Brouwerij blijft met honderden vaten bier zitten door afgelasting Ros Beiaardommegang

Het zou voor de brouwerij een feestjaar worden. Want hun bekende Vicaris-bier bestaat 10 jaar. Dat de brouwerij een echte familiezaak is zie je zelfs aan het logo van het bekende Vicaris-bier want Claire en haar 3 zussen zitten op het ros in de plaats van de heemskinderen. En de afgelopen maanden was er extra tijd over om zelf nieuwe etiketten voor de bierflesjes te ontwerpen.

Zelf ondervond de zaak ook de gevolgen van het virus en de maatregelen, want in juni wilde ze een opendeurweekend houden. Het werd uitgesteld tot afgelopen weekend: "Een beetje anders natuurlijk, maar we hebben 1.400 mensen mogen ontvangen tijdens 4 fantastische dagen. We hadden brouwerijbezoeken en zelfs optredentjes," vertelt Claire nog.