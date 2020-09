Brusselse automobilisten verzetten zich tegen fietsbeleid: "Onze mening is nooit gevraagd"

Lucien Beckers uit Ukkel richtte in 2018 al een Facebookgroep op: l' automobiliste en a marre. De groep telt intussen 17.500 leden. Kop van Jut zijn -hoe kan het ook anders- de fietsers én de ministers Smet (SP.A) en Van den Brandt (Groen).

"Het stoort ons vooral dat de mening van de automobilist in heel dit verhaal niet gevraagd werd", stelt Beckers in De Middag bij Sonny. "Wij moeten alle maatregelen zomaar slikken, zonder enige inspraak. Het gevolg is dat de maatregelen kwaad bloed zetten en dat het (wederzijdse) onbegrip toeneemt."

Op de Facebookpagina halen sommige leden de fietsers door het slijk. Beckers reageert: "Zulke haatpraat komt in veel Facebookgroepen voor. Het is de nieuwe plek voor cafépraat hé? We doen ons best om dat met onze moderatoren onder controle te houden. Maar begrijp me niet verkeerd: we zijn niet tégen de fietsers. Veel autobestuurders fietsen ook. Maar alles moet in overleg gebeuren!"