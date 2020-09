Comités beslissen samen om geen carnaval te vieren in 2021: "We willen niet de oorzaak zijn van corona-uitbraak"

“Ik vind het een heel spijtige beslissing, maar het is wel een verstandige beslissing”, zegt De Corte nog. “We willen niet dat wij de oorzaak zouden kunnen zijn van een uitbraak van het coronavirus. In Moerzeke-Kastel hebben we 11 carnavalsgroepen en een stoet waar 700 mensen in lopen. Dan is er ook nog het publiek dat aan de zijlijn kijkt. Carnaval laten doorgaan is niet verantwoord in de huidige omstandigheden.”