CNG-tank van auto lekt in garage in Turnhout: 30-tal mensen geëvacueerd

Zo'n 30 bewoners van een appartementsgebouw in de Korte Gasthuisstraat in Turnhout moesten woensdagavond even hun woning verlaten. In de ondergrondse garage van het gebouw was de CNG-tank van een auto beginnen te lekken.

De brandweer heeft het gas met ventilatoren naar buiten geblazen en de auto met het lek is getakeld. Na een paar uur konden de bewoners weer naar huis.