Corona-app gelanceerd voor eerste 10.000 mensen: vanaf nu krijg je melding als je in de buurt was van risicocontact

Eenmaal dat gebeurt, zullen de smartphones in jouw omgeving "weten" dat je mogelijks besmet bent met het coronavirus. Als je te dicht in de buurt (minder dan 1.5 meter afstand) of te lang (langer dan 15 minuten) in contact bent geweest met een ander persoon zal hij of zij een melding krijgen dat die in contact geweest is met iemand met een hoog risico op besmetting.