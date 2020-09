Al 15 Vilvoordse klassen in quarantaine: "Zo snel mogelijk mobiele testteams in scholen"

Er zijn nu al ongeveer 15 klassen in quarantaine. "Dit gaat van het kleuter- tot het middelbaar onderwijs. Ik vind dan ook dat het testen van leerlingen bij de melding van een besmetting veel sneller moet gebeuren, bij voorkeur op school. Daarom heb ik een burgemeestersbesluit genomen dat het testen van een klas verplicht, zodra er in die klas een besmetting bekend is. Mobiele teams zoals in Antwerpen zijn in deze geen overbodige luxe," vindt Bonte. Hij dringt er bij de Vlaamse overheid op aan om de mobiele teams zo snel mogelijk strijdklaar te maken. "Anders zien we klas na klas uitvallen en dan halen we nieuwjaar niet met ons onderwijs", waarschuwt de burgemeester.