COVID-19 kan de hersenen beschadigen, ook bij jonge patiënten zonder andere symptomen

Een andere belangrijke vraag is of de schade aan de hersenen het gevolg is van een infectie van de hersenen door het virus of van de overstimulatie van het immuunsysteem door een corona-infectie elders.

Er is duidelijk bewijs dat het coronavirus zenuwcellen kan infecteren. Dat blijkt onder meer uit onderzoek met 'organoïden', kleine klompjes hersenweefsel die in het laboratorium gekweekt zijn uit menselijke pluripotente stamcellen. Het virus bleek in staat de zenuwcellen in de organoïden te infecteren, sommige zenuwcellen te doden en de vorming van synapsen, verbindingen tussen de zenuwcellen, te verminderen.

Ook bij lijkschouwingen van overleden COVID-19-patiënten kon men met een elektronenmicroscoop de aanwezigheid van het virus in hersenweefsel vaststellen, zij het in kleine hoeveelheden.

In vergelijking met andere organen is het moeilijk om het virus op te sporen in de hersenen. Het wordt zoals gezegd soms wel gevonden in hersenweefsel maar het lijkt erop dat een infectie van het centrale zenuwstelsel bijzonder zeldzaam is. Dat betekent dat de hevige reactie van het immuunsysteem op de virusinfectie waarschijnlijk de oorzaak is van de neurologische problemen.

Dat heeft belang voor de behandeling: als het om een infectie gaat, is het aangewezen om de patiënten te behandelen met remdesivir of een ander antiviraal middel, in het andere geval moet men de patiënt ontstekingsremmende middelen geven. En terwijl het nutteloos is iemand anti-virale middelen te geven als het virus verdwenen is, is het gevaarlijk om iemand met een virusinfectie in zijn hersenen ontstekingsremmers te geven.

Om het onderscheid te kunnen maken tussen de twee mogelijke oorzaken van de neurologische problemen is dus meer onderzoek nodig.

De Federale Universiteit van Rio de Janeiro gaat een weefselbank aanleggen van onder meer hersenvocht en patiënten opvolgen die genezen zijn na een opname op intensieve zorg. Ook het University College London gaat gelijkaardige studies uitvoeren, zo meldt Nature. De onderzoekers zullen daar ongetwijfeld nog jaren werk mee hebben, maar hopelijk komen er al vroeger antwoorden op een aantal vragen.