De Belgische regering van de laatste kans

Eerder schreef Lorenzo Terrière al over een "Octopuscoalitie" zoals die nu in de steigers staat onder de naam Vivaldi (zie hieronder links). Doordat de vier traditionele partijfamilies hun krachten bundelen is er alsnog een federale meerderheid gevonden. Op langere termijn dreigt dit gewaagde manoeuvre echter het Belgische politieke systeem definitief onbestuurbaar te maken. Partijen die mee instappen zijn zich daarom best volledig bewust van de zware beleidsverantwoordelijkheid die hen wacht: "Failure is not an option".