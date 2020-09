De Bourgondiërs of een art-nouveau-parel ? Met deze tips is uw weekend zo gevuld, bekijk hier ons overzicht

Let goed op: voor de nieuwe tentoonstelling van het S.M.A.K. moet u niét in het museum in Gent zijn maar in Menen bij Kortrijk, een slordige 60 kilometer verderop.

Voor een expo over grenzen past enkel een grensdorp, moeten de makers hebben gedacht. Op twee binnenlocaties is een greep uit de eigen collectie te zien, waaronder "The house of opportunity", een schilderij van Michaël Borremans. Dat werk levert meteen ook de titel van de expo.

Daar vlakbij is nog meer kunst te zien in de tuin Cappelle, een groot privépark aan de boord van de Leie. Vanuit de tuin kijk je uit over het water en Frankrijk. Mijmeren over gesloten grenzen en wegwee is toegelaten.