Live - Onmiddellijk commotie in Kamer: oppositie eist vertrouwensstemming over regering-Wilmès 

In een interview in "Villa Politica" toont NVA-fractieleider Peter De Roover zich nog altijd bijzonder misnoegd. "De premier komt het vertrouwen niet vragen, ze komt antwoorden op een interpellatie, wat haar plicht is." De regering doet dus niet wat ze op 17 maart heeft gezegd dat ze ging doen. "Ze moet doen wat ze toen officieel heeft meegedeeld."

De voorzitter van de Kamer, Patrick Dewael (Open VLD) moet volgens De Roover een bondgenoot zijn in die vraag. Dat is volgens hem niet het geval. "Het is toch een absoluut dieptepunt dat hij zich niet aan de kant van zijn instelling zet, maar aan de kant van een regering die er nog niet is? Het is iets waar we in de toekomst met de nodige argwaan naar moeten kijken."