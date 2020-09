Wetenschappelijk onderzoek naar de impact van corona op lokale economie in Beersel

Het is dus nog even wachten op de resultaten. Maar volgens burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) is het zeker niet zo dat corona een negatieve invloed heeft op alle handelszaken: "Ik stel twee dingen vast, ten eerste dat corona voor sommigen dreigt uit te lopen op een ramp. Omdat er minder cliënteel is. En ten tweede, aan de andere kant heeft de coronacrisis voor sommigen heel wat geld in het laatje gebracht. Ik denk bijvoorbeeld aan bakkers en patissiers. Die zijn we me komen vertellen dat ze nog nooit zo’n goeie maanden gehad hebben omdat mensen niet op vakantie kunnen gaan. Ze moeten thuisblijven. Wel dan koop toch je toch gewoon een grotere taart?"