Elton John brengt onuitgegeven werk uit eigen archief uit: "Lockdown gaf me ruimte om stil te staan en terug te kijken"

“Ik ben een artiest die vooruitdenkt, en werkt met z'n focus op de toekomst. Maar tijdens de lockdown heb ik plots de tijd gekregen om stil te staan, en in mijn verleden te grasduinen. Mezelf bewust terug katapulteren naar de beginjaren van mijn carrière: dat was me een waar genoegen", schrijft Elton John op zijn Facebookpagina. "Fijn om die verloren gewaande nummers terug te horen. Ik kan nauwelijks geloven hoe productief Bernie en ik in die beginperiode waren! De liedjes schreven zichzelf als het ware, en het orkest was ongelofelijk sterk bij de studio-opnames", aldus Elton John, die zichzelf nog "een echte muziekverzamelaar" noemt.