Frituren in problemen door tekort aan bintjes: "Het is een grote kopzorg voor ons"

Eten we binnenkort slechte frietjes? Een nieuw federaal rapport doet dat vermoeden. Door de steeds hetere zomers zijn er veel minder bintjes, dé frietaardappel bij uitstek. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Aardappelboeren en frituren schakelen nu al over op andere aardappelsoorten. Of die "nieuwe" frietjes dan ook even lekker zijn, is nog maar de vraag.