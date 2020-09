Aalst Carnaval 2021 gaat niet door in februari, maar wellicht in de zomer 

Als alternatief wil de burgemeester een carnaval organiseren in de zomer. "Dat zal uniek zijn in 2021, maar dat gaan we toch proberen."

Carnaval is de aankondiging van de lente, een feest voordat de katholieke vastenperiode begint. Is het niet vreemd om dat uit te stellen? "Het is inderdaad atypisch, maar we leven in atypische tijden", zegt D'Haese. "Mensen hebben recht op ontspanning en recht op feesten. Dit is het sociale weefsel, het DNA van Aalst. Of je dat nu doet in de winter of in de zomer, de essentie is dat we een verbindend volksfeest organiseren."

Ook de economische overweging speelt mee. "Dit is een volksfeest dat enorme impact heeft op de lokale economie. Dat mag niet onderschat worden. Het stelt ook heel wat mensen te werk."