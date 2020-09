Gezondheidseconoom Lieven Annemans roept op om coronamaatregelen in vraag te stellen (maar krijgt meteen ook tegenwind)

“Laten we zeggen dat het virus nog wel degelijk circuleert in onze samenleving”, benadrukt Annemans in het tv-programma “De afspraak”. “Het is geen simpel virus en het heeft een enorme ravage aangericht in maart en april”, voegt hij eraan toe.

Maar, zo merkt de professor op, “vandaag zitten we in een nieuwe fase: we kunnen het virus beter behandelen en we testen ook meer.” Volgens Annemans worden hierdoor ook meer besmette gevallen aan het licht gebracht, meer dan in het voorjaar, toen de testcapaciteit nog lang niet zo groot was.

Nu worden er zo’n 30.000 testen per dag uitgevoerd. Relatief gezien schommelt het aantal positieve testen al een aantal weken rond de 3 procent. Maar het absolute aantal positieve gevallen gestegen tot boven de 800 nieuwe besmettingen per dag. Op weekbasis is dat een stijging van ruim 50 procent.