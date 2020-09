Griekse politie probeert vluchtelingen Lesbos naar nieuw kamp te brengen

Gisteren besliste ons land om 150 mensen uit het kamp in Moria op te vangen. Niet alle Europese landen zijn bereid om dat te doen. Volgens Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders zullen lidstaten die minder vluchtelingen opnemen in de toekomst meer moeten betalen voor de opvang van vluchtelingen elders in Europa. “Dat is geen sanctie”, zegt hij in “De ochtend” op Radio 1. “Ze moeten niet kiezen of vluchtelingen opvangen of betalen. Ze betalen mee voor de migratie en betere integratie in Europa."

"Veel vluchtelingen gaan liever naar Duitsland, Zweden, Londen of misschien België dan naar Hongarije of Polen. Dan is het toch mogelijk om aan die landen te zeggen: er zijn minder vluchtelingen die naar uw land willen gaan, maar u kunt iets anders doen: financiering van een ander deel van het beleid.”