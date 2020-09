Inwoners Wondelgem en Mariakerke klagen over geuroverlast: "Het stinkt hier naar rotte vis"

De politie en de brandweer kregen veel meldingen binnen van bezorgde inwoners. Maar het gelekte product houdt geen risico in voor de bewoners. Het bedrijf heeft het lek ondertussen zelf onder controle gekregen. "Behalve de vervelende geur, is er geen gevaar voor de gezondheid van de omwonenden omdat ze niet dicht bij het lek zelf zijn. We raden wel aan, als je er last van hebt, om de ramen en deuren dicht te houden en goed te ventileren achteraf", raadt Coessens aan.

Het bedrijf zelf zegt dat er geen enkel gevaar is voor het milieu of voor de gezondheid van de bewoners in Wondelgem en Mariakerke. Het ging om de stof TMA die zelfs bij een minieme hoeveelheid zeer sterk ruikt. Er was vloeibaar TMA in een ontgassingsinstallatie terecht gekomen.