Orkaan Sally teistert zuidoosten VS, golven duwen boten landinwaarts

In de Amerikaanse staten Alabama en Florida zijn er zware overstromingen door de orkaan Sally. Meer dan een half miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Sinds Sally aan land is gegaan, is de orkaan afgezwakt tot een tropische storm, en zijn de windsnelheden gezakt tot 95 kilometer per uur. De storm zelf verplaatst zich erg traag, en daardoor blijven de hevige regenbuien lange tijd boven dezelfde zone hangen. In de stad Pensicola, in Florida, is op 4 uur tijd evenveel regen gevallen als normaal in vier maanden valt. In Alabama is intussen ook een dode gevallen, een andere persoon zou vermist zijn.