Hogeschool gebruikt QR-codes om te zien wie wanneer in welk lokaal is geweest

Op verschillende strategische plaatsen op de campussen zullen QR- codes hangen, in de leslokalen bijvoorbeeld en in de eetzaal. Wanneer studenten daar binnen komen, is het de bedoeling dat ze scannen. Hun gegevens worden dan tijdelijk opgeslagen en als iemand besmet blijkt met het coronavirus, kan de school perfect nagaan wie waar was, wanneer.

Directeur opleidingen Frederik D'hulster: "Met een simpele druk op de knop scant elke student bij het binnenkomen van het lokaal de QR-code. Zo kunnen we heel snel weten wie op welk moment in welk lokaal aanwezig was. Als er dan een melding komt van een positief persoon, kunnen we heel snel detecteren waar deze persoon aanwezig was en met wie hij of zij contact had. Daarna kunnen we heel gerichte acties ondernemen om bepaalde student- of klasgroepen te isoleren."

Ook de hogeschool Gent gaat met de QR-codes werken.