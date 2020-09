Hond Filo ziek na plons in visvijver Weerde: eigenares start petitie om vijverwater geregeld te testen

Mara Beni uit Eppegem is de eigenares van Filo, een Duitse Hovawarts rashond. Toen ze het dier uitliet aan de hondenweide aan de Weerdse visvijver ging het mis. Filo nam een bad in de vijver en werd heel ziek: “Na een half uurtje zag ik dat Filo niet meer kon staan, en ben ik met hem naar spoed gegaan. Er zat geen levenslust meer in”, zegt Mara. "De dierenarts stelde een besmetting met de bacterie Clostridium vast. Er is ook nog een spoedoperatie geweest waarbij de milt verwijderd is. Was best ernstig, want we zijn Filo twintig dagen kwijt geweest."